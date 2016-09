A : I’m going to get a pizza delivery, what kind do you want?

B : I’d like Hawaiian please. Can I choose the type of crust?

A : This pizza place only makes pizzas with a thin, crispy crust. There’s only the one option. Is that OK?

B : Alright then, although I prefer the kind with a cheese-stuffed crust, thin and crispy is OK.

A : 我要叫比薩外送,你有想吃的口味嗎?

B : 我想吃夏威夷口味。餅皮可以選嗎?

A : 這一家比薩的餅皮都是薄脆的,沒得選。你喜歡薄脆的嗎?

B : 好吧。我比較喜歡裡面有包起司的,但薄脆的也可以。

English 英文:

Chinese 中文: