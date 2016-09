A : Is this a Venus flytrap? How interesting.

B : Yep, I’ve been cultivating it for many years.

A : Can it catch mosquitoes?

B : Yes it can, but it’s still a lot less effective than using a mosquito-killer lamp.

A : 這是捕蠅草嗎,好特別喔。

B : 是啊,我已經養很多年了。

A : 它會自己抓蚊子吃嗎?

B : 會啊,但比起滅蚊燈還是差得遠了。

English 英文:

Chinese 中文: