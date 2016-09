A: It looks like there’s a stain on your clothes.

B: Really? Where?

A: There are several small red spots on the collar … is it blood?

B: Oh, that’s some sauce from the pasta I had for lunch.

A: 你的衣服上好像沾到東西了?

B: 有嗎?哪裡?

A: 在你的領口有幾個紅色的小點……是血嗎?

B: 喔,那是我中午吃的義大利麵的醬汁。

English 英文:

Chinese 中文: