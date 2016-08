A: Why did you close all the windows?

B: Don’t you think it’s really hot outside? I want to keep it cool inside.

A: But I like fresh air, it’s going to be really stuffy now.

B: I’d rather it’s a bit stuffy than too hot. It feels horrible being drenched in sweat.

A: 你為什麼把所有窗戶都關起來?

B: 你不覺得外面很熱嗎?我想要讓室內保持涼爽。

A: 可是我喜歡新鮮空氣,這樣會變得很悶。

B: 比起熱,我寧願悶。全身是汗很不舒服。

English 英文:

Chinese 中文: