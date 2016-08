A: I think there’s something wrong with my laptop. It’s making this ka-ka-ka sound.

B: Sounds to me like it’s overheating. You want to watch out with that.

A: I know. I do all my work on this thing. If it dies, I’m dead.

B: Well, just make sure it’s well ventilated when you’re working on it, and back up your files.

A:我想我的筆電應該出問題了,一直發出喀、喀、喀的聲音。

B:聽起來是過熱了。要留意過熱的問題喔。

A:我知道。我所有的工作都靠這台筆電,如果它死了,我也完了。

B:使用時務必讓筆電保持通風,然後備份你的檔案。

English 英文:

Chinese 中文: