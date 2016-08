A: Funny how I’m fine with cicadas flying in the house, but I can’t stand cockroaches.

B: Cicadas are cool, but they don’t half make a racket.

A: Roaches seem to have a sixth sense. They stop in their tracks the second you spot them.

B: Just keep your house clean. They’re just on the lookout for food.

A:很奇怪,如果蟬在屋子裡亂飛,我不會覺得怎麼樣;但如果是蟑螂,我就受不了。

B:蟬酷斃了!但牠們也超吵的!

A:蟑螂似乎有第六感,只要你一盯著牠看,牠就會停住不動。

B:把房間打掃乾淨就沒這個問題了,牠們只是要找食物。

